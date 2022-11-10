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    Банковская служащая заявила об изнасиловании в туалете бара в центре Петербурга

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    Почти сутки петербурженка мучилась, писать ли заявление в полицию о нападении, которому она подверглась в баре в центре города.

    22-летняя сотрудница банка все-таки пришла в отдел накануне около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября. По предварительной информации, она сообщила, что около часа ночи в туалете заведения на улице Маяковского с очень романтичным названием на нее напал и изнасиловал парень, который работает там же барменом.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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