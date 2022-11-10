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    В Петербурге мужчина, которого ловили на нарушениях правил поворота, на этот раз повернул на зелёный, но сбил ребёнка

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    За полчаса двое несовершеннолетних петербуржцев отправились в больницы после ДТП. Оба переходили дорогу по правилам. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.

    По предварительной информации, 9 ноября около 16:35 на перекрёстке Малого проспекта и 8–9-й линии В.О. 43-летний мужчина на «КИА Серато» сбил 8-летнего мальчика. Машина совершала правый поворот на свой зелёный. Ребёнку тоже горел зелёный, он шёл по пешеходному переходу, взрослых с ним не было. Мальчика с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 2. Про водителя известно, что он житель Светогорска (Ленобласть), в этом году его дважды ловили на одном нарушении — повороте налево или развороте в запрещённом месте.

    Примерно через полчаса на улице Крыленко, 21, «Газель» частной фирмы наехала на 17-летнего юношу, который пересекал дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В состоянии средней степени тяжести он попал в детскую больницу имени Раухфуса. Водитель — 62-летний петербуржец, в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

    Проводятся проверки по фактам ДТП.

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