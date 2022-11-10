В Петербурге мужчина, которого ловили на нарушениях правил поворота, на этот раз повернул на зелёный, но сбил ребёнка

За полчаса двое несовершеннолетних петербуржцев отправились в больницы после ДТП. Оба переходили дорогу по правилам. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 ноября.



По предварительной информации, 9 ноября около 16:35 на перекрёстке Малого проспекта и 8–9-й линии В.О. 43-летний мужчина на «КИА Серато» сбил 8-летнего мальчика. Машина совершала правый поворот на свой зелёный. Ребёнку тоже горел зелёный, он шёл по пешеходному переходу, взрослых с ним не было. Мальчика с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу № 2. Про водителя известно, что он житель Светогорска (Ленобласть), в этом году его дважды ловили на одном нарушении — повороте налево или развороте в запрещённом месте.

