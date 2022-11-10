    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    756мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.06eur61.24

    В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт в военкомате

    8044
    обсудить

    Теракт на одном из административных объектов в Екатеринбурге предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

    «Задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — говорится в сообщении ФСБ.

    Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о здании военкомата.

    У мужчины дома нашли 5 самодельных зажигательных устройств. В ФСБ уточнили, что россиянин является «сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими».

    В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close