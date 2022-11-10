В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт в военкомате

Теракт на одном из административных объектов в Екатеринбурге предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.
«Задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — говорится в сообщении ФСБ.
Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о здании военкомата.
У мужчины дома нашли 5 самодельных зажигательных устройств. В ФСБ уточнили, что россиянин является «сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими».
В настоящее время он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).