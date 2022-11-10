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    Двух умерших демократов в США переизбрали в палату представителей

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    В палату представителей США были переизбраны два человека, умершие в прошлом месяце. Это демократы от штатов Пенсильвания и Теннесси.

    По данным Fox News, Энтони Делюка (Anthony DeLuca) скончался 9 октября на 86-ом году жизни после болезни. Его переизбрали 85 % голосов. Он был представителем штата Пенсильвания дольше всех.

    «Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбирая его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы», — говорится в сообщении демократов из палаты представителей Пенсильвании.

    93-летняя Барбара Купер (Barbara Cooper) ушла из жизни 25 октября. И тем не менее, как пишет Local Memphis, она победила в избирательном округе своего штата.

    8 ноября в США прошёл основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. Избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчётам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 мест.

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