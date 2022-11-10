Двух умерших демократов в США переизбрали в палату представителей

В палату представителей США были переизбраны два человека, умершие в прошлом месяце. Это демократы от штатов Пенсильвания и Теннесси.



По данным Fox News, Энтони Делюка (Anthony DeLuca) скончался 9 октября на 86-ом году жизни после болезни. Его переизбрали 85 % голосов. Он был представителем штата Пенсильвания дольше всех.



«Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбирая его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы», — говорится в сообщении демократов из палаты представителей Пенсильвании.

