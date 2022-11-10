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    Операция в бронежилетах. Хирурги извлекли боеприпас из тела военнослужащего

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    Уникальную операция провели хирурги Центрального военного клинического госпиталя Минобороны: они смогли вытащить из тела раненого неразорвавшийся боеприпас.

    Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, сообщается RT со ссылкой на ведомство 10 ноября. В ходе предварительных исследований врачи увидели, что у пациента застрял боеприпас в районе позвоночника.

    Военные хирурги приняли решение не транспортировать раненого из Белгородской области, и, надев бронежилеты, на базе местной поликлиники провели операцию.

    Она прошла успешно, после этого мужчину перевезли в стационар в Москве.

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