Операция в бронежилетах. Хирурги извлекли боеприпас из тела военнослужащего

Уникальную операция провели хирурги Центрального военного клинического госпиталя Минобороны: они смогли вытащить из тела раненого неразорвавшийся боеприпас.
Мужчину госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, сообщается RT со ссылкой на ведомство 10 ноября. В ходе предварительных исследований врачи увидели, что у пациента застрял боеприпас в районе позвоночника.
Военные хирурги приняли решение не транспортировать раненого из Белгородской области, и, надев бронежилеты, на базе местной поликлиники провели операцию.
Она прошла успешно, после этого мужчину перевезли в стационар в Москве.