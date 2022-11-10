Дрон ФСБ снял волка на «Земле леопарда», это сенсация

Уникальное событие в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае: там впервые заметили волка. Прежде их здесь не видели: живущие в парке амурские тигры и дальневосточные леопарды — их прямые конкуренты, к тому же волка в прошлом активно истребляли люди.



Серый волк (Canis lupus) — типичный для Приморского края вид, но на юго-западе региона практически не встречается, рассказывают зоологи. Редчайшие кадры во время мониторинга пожароопасной обстановки сделал дрон Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Пограничники передали их учёным «Земли леопарда».

