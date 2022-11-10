Дрон ФСБ снял волка на «Земле леопарда», это сенсация

Уникальное событие в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае: там впервые заметили волка. Прежде их здесь не видели: живущие в парке амурские тигры и дальневосточные леопарды — их прямые конкуренты, к тому же волка в прошлом активно истребляли люди.
Серый волк (Canis lupus) — типичный для Приморского края вид, но на юго-западе региона практически не встречается, рассказывают зоологи. Редчайшие кадры во время мониторинга пожароопасной обстановки сделал дрон Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Пограничники передали их учёным «Земли леопарда».
«Уникальность события в том, что зверь запечатлен в самой южной точке района впервые. Так, в центре района последний раз постоянно обитающие волки были отмечены в 1970-х, а на его крайнем севере в 1990-е. <...> Однако природа умеет преподносить неожиданные сюрпризы», — отмечают в парке.
Возможно, волк зашёл на «Землю леопарда» со стороны Уссурийского городского округа, где их довольно много. Он мог преодолеть сотни километров — среди волков встречаются странствующие особи, самостоятельно ищущие лучшее место для жизни. Поэтому о возвращении волков на юг Приморья говорить пока нельзя.