Жаркая «Филомена» с нами. В прогнозе — повышение температуры в Петербурге

В Петербурге по-прежнему очень тепло и при этом дождливо.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября в городе будет преобладать облачная погода, возможны небольшие дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 7–9 градусов, днём она составит 9–11 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
«Сегодня Северная столица останется под влиянием южной периферии циклона, названного нашими европейскими коллегами «Филомена» («Philomena»). В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон вновь будет близок к рекордным значениям», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. И напоминает, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 ноября составляет плюс 10,1 градуса, установлен он в 2019 году.
«Яндекс.Погода» прогнозирует самое тёплое 10 ноября за 60 лет, сегодняшние плюс 10 на 7 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 2 ночью до плюс 5 днём. Самое холодное 10 ноября выдалось в 1993 году, когда было минус 10 днём, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 9.
В пятницу, по словам Леуса, придёт новая волна тепла. В субботу СЗ УГМС обещает до 12 градусов.