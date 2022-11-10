Гаргульи купчихи Целибеевой. Старинный особняк на Некрасова превращается в сказочный дом

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В особняке купчихи Целибеевой на улице Некрасова, не иначе, завелись демоны: над входом смеется свой собственный Мефистофель, внушают трепет исполины с увенчанной рогами головой, под потолком разливает тусклый свет лампа с развешенными на спицах черепами, на арках расселись огромные жуки-рогачи и летучие мыши.

Человекоподобное существо с ногами птицы

Прежде чем пугаться вместе со всеми, журналисты «Фонтанки» отправились своими глазами посмотреть — что же такое творится в особняке, и выяснили — там будет Сказочный музей. С каменными лицами, чтобы не вызывать подозрений у штукатуров, шуршащих на фасаде, мы вошли в парадную…



Отовсюду — со стен, из-под лестниц, с арок и люстр на нас взирали персонажи не то страшных снов, не то буйной фантазии скульптора. Лишь один объект был узнаваем: входящих в парадное провожал ироничным взглядом Мефистофель — точно такой, как был в доме 24 на Лахтинской улице.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На лестнице ко второму этажу — такая же история: кишащая змеями люстра, свирепые морды гаргулий и химер. И все это на фоне кобальтовых, в вечернем сумеречном свете почти черных, стен с позолотой.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выше на этажах кипела работа — не обращая на нас внимания, строители сверлили, пилили, штукатурили и красили.



Так бы мы и стояли, разинув рот, под рогатым человекоподобным существом с ногами птицы, если бы не спаситель в лице прораба. Уверенным голосом он велел нам выйти вон из частного владения, а возвращаться в декабре, когда заведение откроют для широкой публики.

Лакомый кусочек

Особняк площадью 590 м2 до революции принадлежал Анне Васильевне Целибеевой, вдове потомственного почетного гражданина Петербурга. Он появился на улице Некрасова (до революции она называлась Бассейной) в 1883 году и вписался в единый ансамбль целибеевских бань, а вскоре и доходного дома с парадной в Басковом переулке. Над созданием эклектичного стиля особняка трудился архитектор Валентин Демьяновский.



Всю советскую эпоху бани сохраняли свой функционал. Правда, уже к концу 1970-х они сильно обветшали и всерьез обсуждался вопрос об их сносе. Так, в неприглядном виде, они и дождались реставрации частной собственности и были выкуплены частниками к началу 2000-х гг. Взялись все реконструировать под спортивно-оздоровительный комплекс (читай — фитнес-центр) со встроенной автостоянкой. Но не задалось. Потом особнячок использовался как небольшой бизнес-центр, но тоже не задалось. Уже лет восемь он был выставлен то под аренду, то под продажу.

В октябре 2021 года дом Целибеевой выставил на торги Российский аукционный дом. Стартовая цена была обозначена в 150 миллионов рублей с шагом повышения в миллион. Эксперты в сфере недвижимости в один голос уверяли, мол, не удивятся, если пятиэтажный отдельно стоящий особняк площадью почти в 600 квадратов уйдет и за все 200 — уж больно выгодно его расположение: вблизи Невского проспекта, недалеко от Таврического сада и станций метро. Ценности зданию в глазах аналитиков добавляла и проведенная в 2009 году масштабная реконструкция: мастера привели в порядок исторические фасады и интерьеры. Эксперты сходились во мнении, что новый владелец, практически без вложений в переделку, будет использовать особняк под офис, клуб с рестораном, или даже под резиденцию для большой семьи. Но аукцион так и не состоялся. Владельцам пришлось искать покупателя самим. И вот, наконец, нашел своего покупателя и новую жизнь.



Под присмотром КГИОП

Покупатель купеческого дома появился в 2022 году, после этого государственная административно-техническая инспекция дала согласие на установку ограждений, строительных лесов и бытового городка для работ по реставрации «Особняка Целибеевых». Заказчиком работ выступило ООО «Небылица», зарегистрированное в середине февраля 2022 года, а стало быть, слишком юное для демонстрации в СПАРКе бухгалтерской отчетности, прибыли и денежных оборотов. Деятельность компания намерена развернуть зрелищно-развлекательную, уже зарегистрирован и товарный знак: «Особняк-небылица сказочный музей».



На создание сказочного дома, говорит директор и бенефициар компании Оксана Гордишевская, ее вдохновили надежды на развитие внутреннего туризма. Никаких инвесторов и идейных вдохновителей. Все, говорит, сама, но источник инвестиций не называет. В основу «демонического» убранства интерьеров, отмечает она, положены мотивы былин, сказок и устного народного творчества народов мира. В парадной преобладают герои мифов Древней Греции и Рима, на втором этаже правят бал русские Баба-Яга и Кощей Бессмертный, на третьем — герои сказки Пушкина, на четвертом гномы и эльфы. Многие элементы интерьера перекочевали в особняк с «блошиного» рынка, Гордишевская собирала их на протяжении трех лет. Над отделкой музея работает та же команда, которая построила в Петербурге «Галакториум» — небольшой музей инопланетной жизни площадью 250 м2.

В какую сумму обошлась покупка особняка и его отделка, Гордишевская говорить не стала, но подчеркнула — приобрела особняк «дешевле 150 миллионов, потому что за такую сумму его никто не купил»:



— Вы вообще видели состояние дома до того, как мы стали им заниматься? Там штукатурка отваливалась, он протекал с четвертого этажа на второй! А ведь я собственница, и ответственность, если что, несу тоже я. Под наблюдением КГИОПа мы привели все в порядок, чтобы полностью сохранить фасад, все хорошо и правильно сделать. «Тот самый» Мефистофель, похожий на утраченный с Лахтенной улицы — всего лишь его копия, воссозданная своими руками по картинке из интернета, говорит Гордишевская.

Из ценного внутри — только розетки и камин

Как говорится, хозяин — барин, раз особняк купил, можешь делать с ним, что хочешь. Но легкость, с которой на месте бирюзовых с позолотой стен и карнизов с лепниной, с 2001 года охраняемых государством как памятник архитектуры, расползлись терновые кусты и рогатые барельефы, неискушенного может ошеломить.

Однако по документам КГИОП (имеются в распоряжении редакции), предметом охраны в особняке являются наружные элементы здания. Из внутренних — лишь некоторые: местоположение лестницы со ступенями из известняковой плиты, ажурными коваными ограждениями и деревянными поручнями, своды парадного вестибюля и подпружные арки, и камин. И буквально два элемента декора — штукатурные филенки в вестибюле и лепные розетки в кессонах софитов подпружных арок. А они-то, как успела заметить «Фонтанка», как раз никуда и не делись.



К ремонту особняка пока не имеет претензий и сам КГИОП: крышу чинили в соответствии с согласованной КГИОП документацией, но приемка пока еще не осуществлялась. Сама экспозиция — гаргульи и прочие персонажи угрозы для охраняемых элементов особняка не представляет:

— Временное размещение выставочной экспозиции из пенопласта, не затрагивающее охраняемые элементы и являющееся своеобразным дизайнерским решением, не согласовывается КГИОП, — сообщили «Фонтанке» в комитете. Если успеют все доделать, «Небылицы» откроют для посетителей в декабре.

— Если ваш проект не пойдет, есть ли у вас план «Б»? — Рассматривать развитие негативного сценария мне бы не хотелось, — говорит Оксана Гордишевская. — Давайте, наоборот, представим, что у нас все будет хорошо и интересно, и люди будут к нам с удовольствием ходить. Ну а если будет плохо — это в любом случае недвижимость. Может быть, в аренду сдам или продам, но я такой вариант даже не рассматриваю. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»