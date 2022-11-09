В Барнауле женщина соскучилась по мужу и сообщила о «минировании» места, где он работает

Жительница Барнаула попыталась решить семейные проблемы необычным способом, но методы пошли вразрез с Уголовным кодексом. Вместо любви она получила условный срок.
Как сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба судов Алтайского края, в день преступления женщина скучала дома и была пьяна. Ее муж, сотрудник аварийной службы, в это время работал. Не дозвонившись до любимого, она не придумала ничего лучше, как сообщить по номеру 112, что здание этой самой службы и центрального теплового пункта якобы заминировано. Так горожанка хотела «привлечь к себе внимание и вернуть супруга домой».
Ничего опасного в здании не нашли. Злоумышленницу задержали. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Телефон, с которого она звонила, конфисковали.