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    Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили вещей на миллион долларов. В их числе — сумка с черепом

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    Из дома Майкла Джексона в Лос-Анджелесе похитили личные вещи музыканта, ущерб оценивается в миллион долларов. Предположительно кража произошла ещё в 2009 году, когда родственники решали вопросы, связанные со смертью артиста. Как сообщает 9 ноября таблоид TMZ, недавно наследникам певца удалось предотвратить их потенциальную продажу.

    Под подозрением — экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филлипс. Сейчас украденные предметы хотят вернуть. Управляющая компания поместья певца подала в суд иск, в котором указала их список. В нём значатся электронные носители с записями концертов музыканта, фотоальбом, чёрная сумка с изображением черепа, награды, рукописные заметки Майкла с текстами песен и кукла.

    По данным медиа, Филлипс выставил некоторые из этих вещей на аукцион, однако после жалобы ответственной за дом знаменитости компании торги запретили.

    Напомним, Майкл Джексон скончался в конце июня 2009 года. На тот момент ему было 50 лет.

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