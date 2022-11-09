Банки в марте — сентябре реструктуризировали россиянам кредиты на 358,5 млрд рублей

Российские банки с марта по сентябрь 2022 года реструктуризировали 755,2 тыс. кредитов граждан на 358,5 млрд рублей и 71,7 тыс. займов малого и среднего бизнеса более чем на 1 трлн рублей. Об этом 9 ноября сообщает в информационном бюллетене Банк России.

«Информация, полученная от банков, свидетельствует о более низком спросе на реструктуризацию в условиях санкционных ограничений, чем в пандемию COVID‐19. Бизнес и население довольно быстро адаптировались к новым условиям», — отмечает ЦБ.



За семь месяцев банки получили от граждан 1756,8 тыс. заявлений об изменении условий кредитных договоров, в том числе 312,3 тысячи — с просьбой предоставить кредитные каникулы и 12 тысяч — ипотечные каникулы. Общее количество заявок оказалось в 1,7 раза меньше, чем в первые семь месяцев пандемии коронавируса.



Банки одобрили 45,3% от общего количества заявок. По собственным программам кредитных организаций процент одобрения составил 47,1%, по кредитным каникулам — 36,9%, по ипотечным — 53,2%.



Остальные заемщики получали отказы в каникулах в основном потому, что не подтвердили снижение своих доходов или сумма их кредита превышала максимально возможную для того, чтобы воспользоваться послаблением. Основная причина отказа в ипотечных каникулах — отсутствие подтверждения, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Так, за март — сентябрь банки реструктуризировали 755,2 тыс. кредитных договоров на общую сумму 358,5 млрд рублей, что примерно в два раза меньше, чем в первые семь месяцев пандемии. Остаток задолженности на конец сентября 2022 года по этим займам составляет всего 1,3% от розничного кредитного портфеля.



Представители малого и среднего бизнеса направили 114 тыс. заявок на реструктуризацию, что в 1,3 раза меньше, чем в пандемию. 71,2% заявлений были одобрены. Фактически за семь месяцев банки реструктурировали 71,7 тыс. кредитов субъектов МСП на сумму 1036,6 млрд рублей. В сравнении с первыми месяцами COVID-19 их количество оказалось на 22% меньше, но сумма — на 29% выше, что в ЦБ связывают с тем, что компании столкнулись со значительными логистическими сложностями, проблемами поставок, экспорта продукции.

