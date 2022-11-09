Нетрезвый петербуржец одолел трамвайное стекло. «Победителя» приняла Росгвардия

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, оставившего трещину на стекле городского трамвая. Её появлению предшествовал конфликт с работником Горэлектротранса. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.



Тревожная кнопка сработала в общественном транспорте накануне вечером, когда тот находился около перекрёстка Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина. Горожанин вспылил, поскольку на просьбу открыть двери до прибытия к остановке ему ответили отказом. Из-за его гнева пострадала кабина водителя.