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    Параметризм, метамодернизм, NTF: в Маяковке помогут разобраться в цифровом искусстве и расскажут, зачем нужны мемы

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    Компьютер может написать симфонию и нарисовать картину. Одна часть арт-сообщества озадачена этой конкуренцией, другая — видит в ней возможности. 12 ноября в библиотеке Маяковского объяснят, что есть что в цифровом искусстве. Бесплатно. 16+

    Фото: wikipedia.org
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    Архитекторы берут в «соавторы» своих проектов компьютерные программы, и мы видим фантастические образцы параметрического проектирования. Еще в 1960-е некоторые художники использовали не только кисти-краски, но и применяли в творчестве вычислительные устройства. Сейчас проводятся конкурсы роботов-художников, которые управляются обычными красками. А люди тем временем обходятся без них, рисуя стилосом (или просто пальцами) на экране планшета. С помощью программ создаются потрясающие виртуальные изображения, которые, кажется, «от руки» не сделать, но возникает обывательский вопрос: а в чем мастерство художника, если рисовала программа?

    Впечатлившись тем, что NTF-художники продают свои работы на аукционах за миллионы долларов, можно выставить и свои творения на специальных платформах — и разочароваться: никто не покупает.

    Параметризм, метамодернизм, NTF — в этом немудрено запутаться. 12 ноября в Маяковке специалист по современному искусству Фёдор Найдёнышев объяснит, что к чему и почему для искусствоведа важны мемы и компьютерные игры.

    Лекцию «Цифровое искусство: метамодерн, NTF и мемы» слушаем 12 ноября в Маяковке (наб. Фонтанки, 44, 1-й этаж, медиахолл). Регистрация на сайте библиотеки в разделе мероприятий. Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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