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    Прогулку жителя Калининского района испортила жижа с дурным запахом

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    3 комментария

    Один из жителей Калининского района Петербурга ощутил неприятный запах во время дневной прогулки. Причину испорченного воздуха он узнал, когда оказался вблизи канализационного люка.

    читатель «Фонтанки»

    Мутная вода поднималась над крышкой и растекалась по газону в районе ЖК «Кирилл и Дарья», на проспекте Маршала Блюхера, 12. Видеозапись, на которой это запечатлено, 9 ноября прислал читатель «Фонтанки».

    В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что вытекание уже устранили.

    «Причина засора — попадание посторонних предметов в систему канализации. На данный момент сети находятся в рабочем состоянии, водоотведение осуществляется в полном объёме. Специалистами предприятия проводится дальнейшее обследование сети», — добавили там.

    Уточняется, что все абоненты обеспечены услугами водоотведения.

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