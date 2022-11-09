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    В МВД рассказали, за какие посты можно сесть. Удаление не спасёт

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    МВД России выпустило видеоролик-памятку о том, что нельзя публиковать в соцсетях. В ведомстве перечислили тематику постов и комментариев, из-за которых утром вас может разбудить СОБР.

    ГУ МВД России по Петербургу и области

    Итак, вы нарушаете закон, если в постах или комментариях оскорбляете людей по какому-либо признаку — национальному, расовому, религиозному и так далее. Если призываете к экстремизму и разжиганию вражды, оправдываете терроризм. Против территориальной целостности России в соцсетях тоже выступать нельзя. Ну и конечно, под запретом находится нацистская символика. Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы.

    С пометкой «между прочим» в МВД предупредили — удаление поста не спасет от ответственности.

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