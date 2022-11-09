    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-в

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.98eur60.82

    Как улучшить наган дома. В Петербурге запретили данные 20 сайтов с опасными инструкциями

    799
    2 комментария

    Московский райсуд Петербурга запретил информацию двух десятков сайтов. Там рассказывали, как в домашних условиях делать самое разное оружие.

    В кустарном оружии усмотрели угрозу диверсий и терактов, а также других противоправных действий, сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба городских судов. В инструкциях речь шла о порохе, пулях, дроби, пневматическом, короткоствольном стрелковом оружии, обрезах, самострелах, гранатах. Также на сайтах объяснялось, как можно модифицировать наган и пневматический пистолет.

    «Ограничение доступа к информации необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ, обеспечения обороны и безопасности государства», — говорится в публикации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close