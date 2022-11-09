Как улучшить наган дома. В Петербурге запретили данные 20 сайтов с опасными инструкциями

Московский райсуд Петербурга запретил информацию двух десятков сайтов. Там рассказывали, как в домашних условиях делать самое разное оружие.
В кустарном оружии усмотрели угрозу диверсий и терактов, а также других противоправных действий, сообщает 9 ноября объединенная пресс-служба городских судов. В инструкциях речь шла о порохе, пулях, дроби, пневматическом, короткоствольном стрелковом оружии, обрезах, самострелах, гранатах. Также на сайтах объяснялось, как можно модифицировать наган и пневматический пистолет.
«Ограничение доступа к информации необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ, обеспечения обороны и безопасности государства», — говорится в публикации.