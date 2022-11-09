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    Картину XIX века украли из музея итальянской Матеры, где снимали фильм про Бонда

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    Из Национального музея итальянского города Матера похищена картина художника Джакомо Ди Кирико (1844–1883) «Эффект снега». Об этом 9 ноября сообщает La Stampa.

    Полотно, созданное в 1870-х годах, исчезло «несколько дней назад» из дворца Палаццо Ланфранки, где располагается одна из музейных экспозиций.

    Издание пишет, что министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который вступил в должность 22 октября, был проинформирован о произошедшем «в первые часы» своей работы. Правоохранительные органы занимаются расследованием кражи.

    Отметим, что в городе Матера снимали шпионский фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать», который вышел на экраны в 2021 году.

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