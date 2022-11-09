Картину XIX века украли из музея итальянской Матеры, где снимали фильм про Бонда

Из Национального музея итальянского города Матера похищена картина художника Джакомо Ди Кирико (1844–1883) «Эффект снега». Об этом 9 ноября сообщает La Stampa.
Полотно, созданное в 1870-х годах, исчезло «несколько дней назад» из дворца Палаццо Ланфранки, где располагается одна из музейных экспозиций.
Издание пишет, что министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который вступил в должность 22 октября, был проинформирован о произошедшем «в первые часы» своей работы. Правоохранительные органы занимаются расследованием кражи.
Отметим, что в городе Матера снимали шпионский фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать», который вышел на экраны в 2021 году.