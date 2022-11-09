Губернатор Нижегородской области рассказал о снижении цены на «Доширак» после жалоб военных

Цены на «Доширак» упали в мулинском военторге после визита на полигон губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом глава региона 9 ноября рассказал в своем Telegram-канале.

«Цена на «Доширак» в мулинском военторге снижена, как и стоимость ряда других товаров», — говорится в посте.