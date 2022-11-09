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    Губернатор Нижегородской области рассказал о снижении цены на «Доширак» после жалоб военных

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    Цены на «Доширак» упали в мулинском военторге после визита на полигон губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом глава региона 9 ноября рассказал в своем Telegram-канале.

    «Цена на «Доширак» в мулинском военторге снижена, как и стоимость ряда других товаров», — говорится в посте.

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    По словам губернатора, торгующий в точке военторга индивидуальный предприниматель раньше продавал «Доширак» за 100 рублей, а после визита Никитина «самостоятельно изменил цены на продукцию».

    «Обращаюсь и к другим предпринимателям: ценовая политика должна быть адекватной! Военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов», — добавил нижегородский губернатор.

    Как пишет издание Pravda-NN, несколько дней назад глава региона Никитин побывал в Мулино, где проверил состояние казарм и пообщался с бойцами. Затем по жалобам военнослужащих проверил цены на продукты в местном военторге.

    Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

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