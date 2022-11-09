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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поедет на чемпионат мира в составе сборной Хорватии

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    Сборная Хорватии по футболу определилась с итоговым составом на чемпионат мира в Катаре. Всего в заявку вошли 26 футболистов, в числе которых защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен, сообщает пресс-служба клуба.

    Также на мундиаль поедут и другие звезды хорватской команды, такие как Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Иван Перишич («Тоттенхэм»).

    Полностью состав хорватов выглядит так:

    Фото: Хорватский футбольный союз
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    Напомним, что на прошлом чемпионате мира, который прошел в России в 2018 году, сборная Хорватии сумела дойти до финала, где уступила Франции (2:4).

    Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Хорватия сыграет в группе F c Бельгией, Канадой и Марокко. Сборная России была отстранена от отборочных матчей после начала специальной военной операции на Украине. Российский футбольный союз подавал апелляцию, но ее отклонили.

    Фото: Хорватский футбольный союз

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