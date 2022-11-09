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    Турецкие СМИ написали, как русских туристов вместо Мадрида отправили в Мардин. Альянс турагентств: Такое невозможно

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    Историю, достойную экранизации, рассказала 9 ноября газета Yeni Akit. Издание пишет, что российское турагентство по ошибке отправило своих клиентов вместо Мадрида в турецкий город Мардин: им случайно забронировали туда билеты. Туристы поняли, что они не в Испании, по прибытии в аэропорт и уже на следующий день отправились в Мадрид с пересадкой в Стамбуле. Но в самом Мардине они якобы отдохнули с удовольствием.

    В публикации приводится комментарий представителя местного турбизнеса Бекира Фалая: «Когда клиенты прибыли в Мардин, они были изумлены. Мы хорошо приняли туристов, у них был очень хороший день».

    Однако вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян опроверг эту информацию. Он объяснил РИА Новости, что такого не могло быть, поскольку Мардин не является туристическим местом, а визу в Испанию нужно делать задолго до выезда.

    «Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — сказал Мкртчян.

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