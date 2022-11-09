Смольный ждет 8,4 млрд рублей дохода от работающих по патенту в Петербурге иностранцев

Законодательное собрание Петербурга на заседании 9 ноября в первом чтении одобрило повышение регионального коэффициента для авансовых платежей на доходы физлиц-иностранцев, работающих в городе. По прогнозам Смольного, в 2023 году это пополнит бюджет на 8,4 млрд рублей.



Размер фиксированных ежемесячных авансовых платежей для иностранцев, работающих по патенту в России, составляет 1 200 рублей в месяц с учетом индексации на коэффициент-дефлятор (федеральный коэффициент) и региональный коэффициент.

