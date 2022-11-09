Смольный ждет 8,4 млрд рублей дохода от работающих по патенту в Петербурге иностранцев

Законодательное собрание Петербурга на заседании 9 ноября в первом чтении одобрило повышение регионального коэффициента для авансовых платежей на доходы физлиц-иностранцев, работающих в городе. По прогнозам Смольного, в 2023 году это пополнит бюджет на 8,4 млрд рублей.
Размер фиксированных ежемесячных авансовых платежей для иностранцев, работающих по патенту в России, составляет 1 200 рублей в месяц с учетом индексации на коэффициент-дефлятор (федеральный коэффициент) и региональный коэффициент.
Региональный коэффициент в Петербурге в 2022 году установлен на уровне 4,2 тысячи рублей. В рамках агломерации рынка труда Петербурга и Ленобласти показатель было предложено поднять до 4,4 тысячи рублей.
В итоге власти рассчитывают, что в следующем году это принесет казне города дополнительные 8,4 млрд рублей. Для сравнения, за январь-июль 2022 года объем этих поступлений составил 5,03 млрд рублей, это более чем на 73 % больше, чем за аналогичный период 2021 года.