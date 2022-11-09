На Васильевском острове появился детский сад с бассейном

На Васильевском острове ввели в эксплуатацию детский садик на 220 детей с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, трехэтажное здание разместилось на 25-й линии.



Внутри садика есть отдельные кабинеты с игровыми комнатами и спальнями для детей разных возрастов — от ясельного до подготовительного. Для кружков, обучающих занятий и музыки здесь предусмотрели отдельные помещения, а еще — физкультурный зал. Кроме того, в садике есть современный бассейн, медицинский блок и кухня.

