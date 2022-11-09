    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-в

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.98eur60.82

    На Васильевском острове появился детский сад с бассейном

    573
    обсудить

    На Васильевском острове ввели в эксплуатацию детский садик на 220 детей с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, трехэтажное здание разместилось на 25-й линии.

    Внутри садика есть отдельные кабинеты с игровыми комнатами и спальнями для детей разных возрастов — от ясельного до подготовительного. Для кружков, обучающих занятий и музыки здесь предусмотрели отдельные помещения, а еще — физкультурный зал. Кроме того, в садике есть современный бассейн, медицинский блок и кухня.

    А во дворе садика, расположенного на территории ЖК «Палацио», находятся игровые площадки со всем необходимым оборудованием, а также отдельная площадка для физкультуры, подвижных игр и утренней гимнастики.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close