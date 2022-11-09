Смольный получит право устанавливать требования для несанкционированных питомников

Смольный получит полномочия предотвращать причинение вреда животными, у которых нет владельцев, и устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних питомцев. Соответствующий законопроект парламент города на заседании 9 ноября принял в первом чтении.

Инициативу, которая корректирует закон «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области обращения с животными», внесли депутаты Денис Четырбок, Алексей Макаров и Павел Иткин.

Законопроект устанавливает, что к полномочиям правительства города будет относиться установление порядка предотвращения вреда, который могут горожанам нанести животные, у которых нет владельцев, а также определение мест, куда запрещается возвращать таких животных на их прежнее место обитания, и устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных и их выгулу.