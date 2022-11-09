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    Смольный получит право устанавливать требования для несанкционированных питомников

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    Смольный получит полномочия предотвращать причинение вреда животными, у которых нет владельцев, и устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних питомцев. Соответствующий законопроект парламент города на заседании 9 ноября принял в первом чтении.

    Инициативу, которая корректирует закон «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области обращения с животными», внесли депутаты Денис Четырбок, Алексей Макаров и Павел Иткин.

    Законопроект устанавливает, что к полномочиям правительства города будет относиться установление порядка предотвращения вреда, который могут горожанам нанести животные, у которых нет владельцев, а также определение мест, куда запрещается возвращать таких животных на их прежнее место обитания, и устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных и их выгулу.

    Четырбок, представляя инициативу, пояснил, что сейчас в квартирах жилых домов организуются фактически питомники, и соседство с такими питомниками, как правило, неприятное, а от жильцов поступают жалобы.

    Депутат от «Справедливой России — За правду» Михаил Амосов заметил, что фракция не будет голосовать по законопроекту, так как в этом случае депутатский корпус будет устранен от этой работы.

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