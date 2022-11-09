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    Песков посетил Луганск и провел обучение для журналистов и пресс-служб

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков побывал в Луганске — там он обучал представителей СМИ и пресс-служб. Об этом 9 ноября заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

    «Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — отметил он на мероприятии общества «Знание» (цитата по ТАСС).

    Также Кириенко добавил, что лекторы общества с марта работают «почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности» — в том числе в новых регионах РФ.

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