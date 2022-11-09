Сотрудник банка из Петербурга, чей призыв признали незаконным, не отправится на СВО. Он покинул часть

Напомним, согласно решению суда призывная комиссия должна повторно рассмотреть вопрос о призыве Рачеева. Однако в связи с прекращением частичной мобилизации неясно, когда это будет сделано.

«Вчера, в понедельник, он ездил сдавать обмундирование, в прошедшую пятницу его выпустили», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Петербуржец Алексей Рачеев, мобилизация которого была признана Приморским райсудом незаконной, покинул часть. Об этом 9 ноября сообщает председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров.

«Так как призывная комиссия по частичной мобилизации не осуществляет свою работу с 1 ноября, всего вернее, что пересмотреть дело будет возможно, когда она начнёт свою работу в следующий раз», — сказал Кокшаров.



«Фонтанка» писала, что Рачеева призвали на военную службу 29 сентября, несмотря на то, что он был включен в список военнообязанных сотрудников банка, которым полагается отсрочка. На своем посту он занимается обеспечением стабильности национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.

