Полицейские задержали подозреваемых в угонах корейских авто в Ленобласти. Их отличал профессиональный подход

Полицейские задержали угонщиков, которых привлекали исключительно корейские автомобили. Характер преступлений выдавал в них знатоков своего дела. Об этом 9 ноября сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Впервые злоумышленники заявили о себе ещё в середине лета: в ночь на 21 июля с открытой стоянки в Сосновом Бору пропал «Хёндэ». Силовики проанализировали оперативные сводки по Ленобласти с начала текущего года и выявили ещё пять подобных случаев. В числе интересовавших их марок также были «КИА» и «Генезис».

«По всем фактам районными следователями были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража)», — рассказали в главке.



Подозреваемыми оказались двое ранее судимых профессиональных угонщиков: 38-летний житель Всеволожского района и 44-летний житель Петербурга. По местам их проживания нашли специальные устройства для подавления GSM-сигналов, оборудование для доступа к управлению машинами и телефоны. Известно также, что для перемещения они использовали отдельный «автомобиль прикрытия».



В пресс-службе объяснили, что похищенный транспорт перепродавали третьим лицам на запчасти. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ищут сами машины или запчасти от них.

