Золотые монеты, часы и украшения. Петербургский бизнесмен обеднел на 37 млн рублей за три часа

Воры, которые пока не установлены, в буквальном смысле озолотились, забравшись в дом гендиректора мебельной фабрики и совладельца нескольких бизнесов в Петербурге. Накануне вечером в полицию сообщили о хищении в одном из репинских коттеджных поселков. Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, из таунхауса вынесли более 37 млн рублей.



61-летний бизнесмен лишился 300 тысяч долларов, 90 тысяч евро, полумиллиона рублей, 80 золотых монет, ювелирных украшений, золотых часов BVLGARI. Все богатства лежали в сейфе, расположенном в гардеробной. Следственно-оперативная группа изъяла с места отпечатки, следы обуви и материи, сам сейф. Ни один вор в объектив камеры видеонаблюдения не попал. Квартира гендиректора оборудована сигнализацией, но в период совершения кражи на охране не стояла. Как пояснил оперативникам владелец жилища, дом во вторник оставался без присмотра буквально три часа.

