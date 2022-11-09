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    СМИ: Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США

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    В США завершается голосование на промежуточных выборах. Кандидаты от Республиканской партии лидируют на выборах в Конгресс, пишут американские СМИ.

    По данным CNN, республиканцы гарантированно получают 179 мест в Палате представителей из 435, демократы — 146. В ситуации с Сенатом пока ясности нет: по 46 кресел у представителей демократов и республиканцев. Всего в Сенате 100 мест.

    Телеканал FoxNews сообщает, что как минимум 170 мест в Палате представителей получают республиканцы, демократы — 116. В Сенате обе партии получают гарантированно по 46 мест.

    Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. В результате выборов будут полностью переизбраны Палата представителей и частично Сенат США. По опросам, большинство в Палате представителей и Сенате должны получить республиканцы.

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