СМИ: Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США

В США завершается голосование на промежуточных выборах. Кандидаты от Республиканской партии лидируют на выборах в Конгресс, пишут американские СМИ.

По данным CNN, республиканцы гарантированно получают 179 мест в Палате представителей из 435, демократы — 146. В ситуации с Сенатом пока ясности нет: по 46 кресел у представителей демократов и республиканцев. Всего в Сенате 100 мест.

Телеканал FoxNews сообщает, что как минимум 170 мест в Палате представителей получают республиканцы, демократы — 116. В Сенате обе партии получают гарантированно по 46 мест.