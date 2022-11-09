Пентагон: Украина должна сама решить, станет ли она возвращать Крым военным путем

Власти США считают, что Украина должна сама решить, станет ли она предпринимать попытку по захвату Крыма военным путем. Представитель Вашингтона не уточнил, готовы ли Штаты поддерживать такие цели Киева, передает 9 ноября ТАСС.





«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.