    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.98eur60.82

    Боевые действия на Украине

    Пентагон: Украина должна сама решить, станет ли она возвращать Крым военным путем

    3836

    Власти США считают, что Украина должна сама решить, станет ли она предпринимать попытку по захвату Крыма военным путем. Представитель Вашингтона не уточнил, готовы ли Штаты поддерживать такие цели Киева, передает 9 ноября ТАСС.


    «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

    По его словам, Россия и Украина могут обсуждать окончательный статус Крыма. Однако американские власти намерены, добавил замглавы Пентагона, продолжить поддерживать Киев вооружением.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close