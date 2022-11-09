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    Российских и белорусских спортсменов исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета

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    Российских и белорусских спортсменов исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом объявил президент организации Маурисио Сулейман 8 ноября.

    По словам Сулеймана, в России и Белоруссии не будут проходить бои под эгидой WBC, также как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC, пишет РИА Новости. Сулейман добавил, что спортсмены могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с двумя странами.

    Сейчас в рейтингах WBC находятся сразу несколько российских боксеров: Артур Бетербиев, Алексей Папин, а также Евгений Романов. В июне Бетербиев завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, он победил американца Джо Смита-младшего. Россиянин также является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Эти две организации ранее заявили, что не будут признавать и утверждать поединки на территории России.

    Боксеров из России и Белоруссии допускает к международным соревнованиям Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев.

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