Российских и белорусских спортсменов исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета

Российских и белорусских спортсменов исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом объявил президент организации Маурисио Сулейман 8 ноября.
По словам Сулеймана, в России и Белоруссии не будут проходить бои под эгидой WBC, также как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC, пишет РИА Новости. Сулейман добавил, что спортсмены могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с двумя странами.
Сейчас в рейтингах WBC находятся сразу несколько российских боксеров: Артур Бетербиев, Алексей Папин, а также Евгений Романов. В июне Бетербиев завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, он победил американца Джо Смита-младшего. Россиянин также является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Эти две организации ранее заявили, что не будут признавать и утверждать поединки на территории России.
Боксеров из России и Белоруссии допускает к международным соревнованиям Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев.