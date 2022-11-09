Среда джаза с Давидом Голощекиным: Sarah Vaughan — In The Land Of Hi-Fi

Поделиться
Одна из наиболее известных в XX веке американская джазовая певица Сара Воан и её альбом In The Land Of Hi-Fi.
среда джаза
fontanka.ru
Сейчас
+6˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, небольшие дожди
Ощущается как 5
1 м/с, южн
756мм
91%
Пробки
4/10
fontanka.ru
26 октября 2022, 12:10
06 июля 2022, 12:10
21 сентября 2022, 12:10
28 сентября 2022, 12:10
13 июля 2022, 12:10
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.