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    СК ищет следы истязания в детдоме для умственно отсталых под Воронежем. В Сети показали «распятых» детей

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    Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Воронежской области попал в поле зрения прокуратуры и следствия после публикации фотографий с детьми, привязанными к лавкам и кроватям. Проверки издевательств над воспитанниками не застали, но дело уже возбуждено.

    Как сообщает региональный Следственный комитет 8 ноября, информацию о нарушении прав воспитанников детдома в Бутурлиновке поступила в ведомство неделю назад. Следователи и криминалисты нагрянули в учреждение с вечерней проверкой: опросили сотрудников, изъяли документацию, осмотрели детей и не нашли у них травм.

    Тем не менее проверка легла в основу дела по статье об истязании «в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации следственным путем и установления всех обстоятельств, в том числе возможно ложного доноса».

    Свою проверку проводит прокуратура региона. Доклад о ходе расследования уже запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Фотографии со связанными детьми ранее показал «Блокнот Воронеж». Снимки прислали в редакцию в конце октября с комментарием, что «распяты» на кровати, привязаны за шею к скамейке и спелёнаты на манер смирительной рубашки воспитанники Бутурлиновского детдома для умственно отсталых. После запроса редакции в департамент социальной защиты чиновники съездили в интернат, где увидели «хороший уровень обеспечения комфортного проживания для детей и подростков с ментальными расстройствами».

    «Считаем, что сведения, предоставленные в редакцию издания «Блокнот Воронеж», являются недостоверными и носят провокационный характер. Вместе с тем по фактам, изложенным в обращении, в настоящее время проводится соответствующая проверка», — сообщили в департаменте.

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