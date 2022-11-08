СК ищет следы истязания в детдоме для умственно отсталых под Воронежем. В Сети показали «распятых» детей

Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Воронежской области попал в поле зрения прокуратуры и следствия после публикации фотографий с детьми, привязанными к лавкам и кроватям. Проверки издевательств над воспитанниками не застали, но дело уже возбуждено.

Как сообщает региональный Следственный комитет 8 ноября, информацию о нарушении прав воспитанников детдома в Бутурлиновке поступила в ведомство неделю назад. Следователи и криминалисты нагрянули в учреждение с вечерней проверкой: опросили сотрудников, изъяли документацию, осмотрели детей и не нашли у них травм.

Тем не менее проверка легла в основу дела по статье об истязании «в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации следственным путем и установления всех обстоятельств, в том числе возможно ложного доноса». Свою проверку проводит прокуратура региона. Доклад о ходе расследования уже запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фотографии со связанными детьми ранее показал «Блокнот Воронеж». Снимки прислали в редакцию в конце октября с комментарием, что «распяты» на кровати, привязаны за шею к скамейке и спелёнаты на манер смирительной рубашки воспитанники Бутурлиновского детдома для умственно отсталых. После запроса редакции в департамент социальной защиты чиновники съездили в интернат, где увидели «хороший уровень обеспечения комфортного проживания для детей и подростков с ментальными расстройствами».