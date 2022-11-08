В США участник лотереи сорвал джекпот в 2 миллиарда долларов

Лотерейный билет принес рекордный джекпот в размере 2,04 миллиарда долларов в розыгрыше Powerball в США. Выигрыш стал крупнейшим в мировой истории денежным призом. Ему предшествовала серия из 40 «пустых» розыгрышей, сообщает 8 ноября ABC news.
Выигрышный билет стоимостью 2 доллара был продан в Калифорнии. Имя счастливчика не называется. Победители джекпота могут получить деньги либо единовременно, либо в виде 30 ежегодных выплат в течение 29 лет. Оба варианта не включают федеральные налоги и налоги юрисдикции.
Двадцать два человека выиграли 1 миллион долларов, еще один билет выиграл 2 миллиона долларов во Флориде.
Предыдущий крупный выигрыш размером в 1,586 миллиарда долларов, выпал в январе 2022 года и был поделен на троих победителей. После выигрыша организаторы решили увеличить количество шаров с 59 до 69, что удвоило количество комбинаций. В результате шансы на выигрыш джекпота с 1 к 175 миллионам снизились до 1 к 292 миллионам. Общие шансы на выигрыш приза составляют 1 к 24,9.