    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    753мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.98eur60.82

    Музыка

    Скончался сооснователь и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

    1112
    2 комментария

    Вокалист и автор песен, музыкант первого состава знаменитого рок-коллектива Nazareth, Дэн Маккаферти скончался 8 ноября — говорится в соцсетях группы.

    «Дэн умер в 12.30 сегодня. Это самое грустное объявление, которое мне доводилось делать. Мэриэнн и семья потеряли замечательного любящего мужа и отца, я потерял лучшего друга, а мир — одного из величайших певцов, когда-либо живших. Слишком расстроен, чтобы сказать что-то еще», — написал его коллега по коллективу Пит Эгню, единственный из нынешних участников группы Nazareth, выступавших в ней с самого начала.

    Маккаферти покинул Nazareth в 2013 году из-за болезни легких, однако записал с ней еще один альбом, поскольку работать в студии, по его словам, было не так тяжело, как на сцене. Он также выпустил свой третий сольный альбом Last Testament («Последний завет») в 2019-м.

    Среди самых знаменитых композиций Nazareth были новая версия песни Love Hurts, Hair of the Dog, Telegram и другие. В начале 1990-х группа дала два тура в СССР, в том числе 10 концертов прошло в Ленинграде, они собирали по 16 тысяч зрителей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close