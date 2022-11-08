Скончался сооснователь и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

«Дэн умер в 12.30 сегодня. Это самое грустное объявление, которое мне доводилось делать. Мэриэнн и семья потеряли замечательного любящего мужа и отца, я потерял лучшего друга, а мир — одного из величайших певцов, когда-либо живших. Слишком расстроен, чтобы сказать что-то еще», — написал его коллега по коллективу Пит Эгню, единственный из нынешних участников группы Nazareth, выступавших в ней с самого начала.

Маккаферти покинул Nazareth в 2013 году из-за болезни легких, однако записал с ней еще один альбом, поскольку работать в студии, по его словам, было не так тяжело, как на сцене. Он также выпустил свой третий сольный альбом Last Testament («Последний завет») в 2019-м.



Среди самых знаменитых композиций Nazareth были новая версия песни Love Hurts, Hair of the Dog, Telegram и другие. В начале 1990-х группа дала два тура в СССР, в том числе 10 концертов прошло в Ленинграде, они собирали по 16 тысяч зрителей.