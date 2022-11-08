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    Лопнувшая труба добавила инфернальности ночной Кронштадтской

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    Труба с горячей водой прохудилась в Кировском районе Петербурга 8 ноября. Коммунальный туман стелется в окрестностях станции метро «Автово».

    Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», ненадёжный участок трубы меняют на Кронштадтской улице, 28. В зоне дефекта, обнаруженного в 21:15, припаркованы автомобили, видимых повреждений на них нет.

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    «Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», - обещают в пресс-службе компании. Ремонтные работы отразятся на температуре батарей одного жилого дома.

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    Застилающий Кронштадтскую пар показывает «Мегаполис». Участок на чётной стороне улицы от Портовой до дороги на Турухтанные острова закрыт для движения, уточняет портал.

    Фото: Мегаполис
    Фото: Мегаполис

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