Лопнувшая труба добавила инфернальности ночной Кронштадтской

Труба с горячей водой прохудилась в Кировском районе Петербурга 8 ноября. Коммунальный туман стелется в окрестностях станции метро «Автово».
Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», ненадёжный участок трубы меняют на Кронштадтской улице, 28. В зоне дефекта, обнаруженного в 21:15, припаркованы автомобили, видимых повреждений на них нет.
«Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», - обещают в пресс-службе компании. Ремонтные работы отразятся на температуре батарей одного жилого дома.
Застилающий Кронштадтскую пар показывает «Мегаполис». Участок на чётной стороне улицы от Портовой до дороги на Турухтанные острова закрыт для движения, уточняет портал.