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    Кино

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Его мама не удивлена

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    Фото: кадр с канала youtube.com/c/People
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    Самым сексуальным мужчиной по версии журнала People в 2022 году стал Крис Эванс. 41-летний актер прославился ролью Капитана Америки в более чем десятке фильмов франшизы вселенной Marvel. Также Эванс снимался фильмах «Фантастическая четверка» и сиквеле этой картины, «Тор 2: Царство тьмы» и «Не смотрите наверх».

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    В своем интервью изданию People артист признался, что, по его мнению, новый титул станет «просто поводом для издевательств» и харрасмента. В то же время он добавил, что его мама точно будет счастлива. «Она гордится всем, что я делаю, но этим она действительно может похвастаться», — заметил Эванс.

    Сама мать актера, узнав известие, парировала, что новостью «не удивлена».

    В 2021 году самым сексуальным мужчиной также признавали актера, прославившегося ролями в картинах по комиксам Marvel — это был исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд.

    Фото: кадр с канала youtube.com/c/People

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