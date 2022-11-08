Журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Его мама не удивлена

Самым сексуальным мужчиной по версии журнала People в 2022 году стал Крис Эванс. 41-летний актер прославился ролью Капитана Америки в более чем десятке фильмов франшизы вселенной Marvel. Также Эванс снимался фильмах «Фантастическая четверка» и сиквеле этой картины, «Тор 2: Царство тьмы» и «Не смотрите наверх».
В своем интервью изданию People артист признался, что, по его мнению, новый титул станет «просто поводом для издевательств» и харрасмента. В то же время он добавил, что его мама точно будет счастлива. «Она гордится всем, что я делаю, но этим она действительно может похвастаться», — заметил Эванс.
Сама мать актера, узнав известие, парировала, что новостью «не удивлена».
В 2021 году самым сексуальным мужчиной также признавали актера, прославившегося ролями в картинах по комиксам Marvel — это был исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд.