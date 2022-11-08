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    Работу ТЦ на Выборгском шоссе прервал пожар. Подвела сушильная машина

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    Без малого сорок пожарных съехались к торговому центру «Экополис» в Выборгском районе Петербурга вечером 8 ноября. Пока в ТЦ готовились к закрытию, там загорелось оборудование.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Выборгского шоссе, 13, поступил в 20:53. По этому адресу расположен трёхэтажный ТЦ «Экополис». Согласно информации с сайта, за исключением круглосуточного супермаркета, он работает до девяти часов вечера.

    «В подсобном помещении на 2 этаже произошло возгорание в сушильной машине на площади 0,5 кв.м.», — рассказали в ведомстве.

    На вызов выехали восемь расчётов. Немногим позже половины десятого часа вечера пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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