Работу ТЦ на Выборгском шоссе прервал пожар. Подвела сушильная машина

Без малого сорок пожарных съехались к торговому центру «Экополис» в Выборгском районе Петербурга вечером 8 ноября. Пока в ТЦ готовились к закрытию, там загорелось оборудование.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Выборгского шоссе, 13, поступил в 20:53. По этому адресу расположен трёхэтажный ТЦ «Экополис». Согласно информации с сайта, за исключением круглосуточного супермаркета, он работает до девяти часов вечера.