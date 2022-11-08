Экзитполы: Республиканцы получают перевес на промежуточных выборах в США

Республиканцы получают перевес на промежуточных выборах в Сенат и палату представителей. Об этом свидетельствуют результаты первых экзитполов, которые 8 ноября в соцсети опубликовал InteractivePolls.



Как следует из инфографики, в Сенате республиканцы получают получают 54 места, демократы — 46. В палате представителей перевес у республиканцев: 246 мест против 189 у демократов.

Республиканцы получили большинство в штатах Невада, Джорджия и Аризона. Демократы контролируют штаты Нью-Йорк, Колорадо и Калифорния.

