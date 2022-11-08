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    Путин напомнил, что программу материнского капитала продлили до конца 2026 года

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    Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года. Ежегодно его оформляют порядка миллиона семей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей с детьми, которое прошло 8 ноября. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

    Глава государства напомнил, что с 2020 года получить материнский капитал могут также и те семьи, в которых родился первый ребенок. Путин также обратил внимание на систему мер поддержки, как будущих матерей, так и нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет.

    Закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года был подписан президентом РФ в 2020 году. В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составит 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

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