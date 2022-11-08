Путин напомнил, что программу материнского капитала продлили до конца 2026 года

Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года. Ежегодно его оформляют порядка миллиона семей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей с детьми, которое прошло 8 ноября. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.



Глава государства напомнил, что с 2020 года получить материнский капитал могут также и те семьи, в которых родился первый ребенок. Путин также обратил внимание на систему мер поддержки, как будущих матерей, так и нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет.