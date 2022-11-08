В Еврокомиссии заявили, что Украина не получит треть обещанных Европой миллиардов

Украина не получит 3 млрд евро из 9 млрд, которые в мае обещал направить Киеву Евросоюз до конца 2022 года. Об этом 8 ноября заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.



«Что касается €3 млрд, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от €9 млрд, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — сказал он (цитата по ТАСС).

