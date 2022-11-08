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    В Еврокомиссии заявили, что Украина не получит треть обещанных Европой миллиардов

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    Украина не получит 3 млрд евро из 9 млрд, которые в мае обещал направить Киеву Евросоюз до конца 2022 года. Об этом 8 ноября заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

    «Что касается €3 млрд, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от €9 млрд, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — сказал он (цитата по ТАСС).

    На данный момент Киев получил из обещанной суммы 3,5 млрд евро. Еще 2,5 млрд евро планируется перевести до конца ноября.

    Домбровскис отметил, что на 2023 год запланирована новая программа кредитной помощи Украине на 18 млрд евро. Он настаивает, что с учетом потребностей Киева половину из этой суммы необходимо предоставить уже в январе. Глава Минфина Чехии Збынек Станжура, в свою очередь, призвал все страны ЕС безотлагательно утвердить данную программу.

    «Нам очень трудно смотреть украинским министрам в глаза, трудно объяснить им, почему мы не можем выполнить наши обещания украинскому правительству», — сказал министр.

    Программу помощи Украине на следующий год в виде «очень льготных кредитов» объемом в 18 млрд евро анонсировала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по ее словам, для сохранения бюджетной стабильности Киеву потребуется от 36 до 60 млрд евро в год.

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