На пятой линии метро Петербурга останавливались эскалаторы. Пассажиры показали, как одни едут, а другие идут

Просадка напряжения в петербургском метро обеспечила одних пассажиров внеплановой вечерней тренировкой, а других — острыми ощущениями.



Кратковременные неполадки с электричеством на станции «Комендантский проспект» 8 ноября застал читатель «Фонтанки» Павел. По его словам, около 17:40 встали два из трёх эскалаторов — работающие на подъём.



«Очередь к работающему была огромная, люди одолевали расстояние, которое обычно можно проехать за три минуты, пешком», — рассказал Павел.

