На пятой линии метро Петербурга останавливались эскалаторы. Пассажиры показали, как одни едут, а другие идут

читатель «Фонтанки» Павел
Просадка напряжения в петербургском метро обеспечила одних пассажиров внеплановой вечерней тренировкой, а других — острыми ощущениями.
Кратковременные неполадки с электричеством на станции «Комендантский проспект» 8 ноября застал читатель «Фонтанки» Павел. По его словам, около 17:40 встали два из трёх эскалаторов — работающие на подъём.
«Очередь к работающему была огромная, люди одолевали расстояние, которое обычно можно проехать за три минуты, пешком», — рассказал Павел.
Пройтись пешком пришлось и на «Старой Деревне». В соцсетях показывают блэкаут на станции, уточняя, что он не был продолжительным.
В официальном телеграм-канале метрополитена в 18:25 сообщили, что все станции работают в обычном режиме. В пресс-службе «Фонтанке» объяснили, что произошла просадка напряжения, неполадки длились «пару минут».
Обновление от 19:30:
«В 17:41 из-за технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ было зафиксировано кратковременное снижение напряжения, длительностью в несколько секунд. Автоматическая защита линии сработала штатно: работоспособность сети 10 кВ не была нарушена, подача напряжения сразу же восстановлена. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме», – сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».