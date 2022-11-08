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    На пятой линии метро Петербурга останавливались эскалаторы. Пассажиры показали, как одни едут, а другие идут

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    читатель «Фонтанки» Павел

    Просадка напряжения в петербургском метро обеспечила одних пассажиров внеплановой вечерней тренировкой, а других — острыми ощущениями.

    Кратковременные неполадки с электричеством на станции «Комендантский проспект» 8 ноября застал читатель «Фонтанки» Павел. По его словам, около 17:40 встали два из трёх эскалаторов — работающие на подъём.

    «Очередь к работающему была огромная, люди одолевали расстояние, которое обычно можно проехать за три минуты, пешком», — рассказал Павел.

    Пройтись пешком пришлось и на «Старой Деревне». В соцсетях показывают блэкаут на станции, уточняя, что он не был продолжительным.

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    В официальном телеграм-канале метрополитена в 18:25 сообщили, что все станции работают в обычном режиме. В пресс-службе «Фонтанке» объяснили, что произошла просадка напряжения, неполадки длились «пару минут».

    Обновление от 19:30:

    «В 17:41 из-за технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ было зафиксировано кратковременное снижение напряжения, длительностью в несколько секунд. Автоматическая защита линии сработала штатно: работоспособность сети 10 кВ не была нарушена, подача напряжения сразу же восстановлена. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме», – сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

    Фото: ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

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