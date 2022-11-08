Путин: Темпы роста зарплат все еще отстают от роста цен

Средняя номинальная зарплата в России растет, однако реальная все еще отстает от темпов инфляции. Об этом 8 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.



По его словам, текущая ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица находится на минимальном уровне — 3,9%.



«Что касается зарплат, то в номинале за 8 месяцев среднемесячная зарплата в среднем по стране выросла на 12,7%. Но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина. Надо иметь в виду, что более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее. Пока темпы роста зарплат все-таки немного отстают от роста цен», — сказал президент.

