Умер британский актёр, озвучивший шляпу в «Гарри Поттере»

Британский актёр Лесли Филлипс, озвучивший шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 98 лет. Об этом 8 ноября сообщает интернет-издание The Independent.
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Он ушёл из жизни накануне, 7 ноября, из-за болезни. Ранее он дважды перенёс инсульт и в последние годы находился на лечении дома.
Его супруга Зара Карр назвала мужа «национальным достоянием». «Я потеряла прекрасного человека, а публика — по-настоящему великого шоумена. <...> Люди любили его. Они окружали его везде, где бы он ни оказывался».
Филлипс родился в 1924 году в Тоттенеме. Помимо озвучивания Распределяющей Шляпы в фильмах о Гарри Поттере (2001–2011) он также участвовал в съемках британских комедийных фильмов «Carry On» (1959, 1960, 1992).