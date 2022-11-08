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    Умер британский актёр, озвучивший шляпу в «Гарри Поттере»

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    Британский актёр Лесли Филлипс, озвучивший шляпу в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 98 лет. Об этом 8 ноября сообщает интернет-издание The Independent.

    youtube.com/c/WizardingWorld

    Он ушёл из жизни накануне, 7 ноября, из-за болезни. Ранее он дважды перенёс инсульт и в последние годы находился на лечении дома.

    Его супруга Зара Карр назвала мужа «национальным достоянием». «Я потеряла прекрасного человека, а публика — по-настоящему великого шоумена. <...> Люди любили его. Они окружали его везде, где бы он ни оказывался».

    Филлипс родился в 1924 году в Тоттенеме. Помимо озвучивания Распределяющей Шляпы в фильмах о Гарри Поттере (2001–2011) он также участвовал в съемках британских комедийных фильмов «Carry On» (1959, 1960, 1992).

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