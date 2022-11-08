    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd61.24eur60.9

    Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах. У ресторанов рост оборотов замедлился вдвое

    6034
    16 комментариев

    В сентябре 2022 года жители Петербурга потратили в магазинах 157,6 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,9% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом стало известно 8 ноября из отчета Петростата.

    Продажи продуктов питания выросли на 3,7%, до 58,6 млрд рублей, а реализация непродовольственных товаров просела на 27,4%, до 99 млрд рублей.

    Оборот розничной торговли за девять месяцев 2022 года составил 1,46 трлн рублей, что на 9,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом торговля продовольствием выросла на 2,6%, непродовольственными — упала на 15,8%.

    Оборот общественного питания в сентябре вырос по сравнению с прошлым годом на 2,5%, до 13,8 млрд рублей. Это самые низкие темпы роста в 2022 году, за исключением марта. В январе — сентябре 2022 года петербуржцы и гости города потратили в ресторанах, барах и кафе 109,1 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close