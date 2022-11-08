Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах. У ресторанов рост оборотов замедлился вдвое

В сентябре 2022 года жители Петербурга потратили в магазинах 157,6 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,9% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом стало известно 8 ноября из отчета Петростата.

Продажи продуктов питания выросли на 3,7%, до 58,6 млрд рублей, а реализация непродовольственных товаров просела на 27,4%, до 99 млрд рублей.

Оборот розничной торговли за девять месяцев 2022 года составил 1,46 трлн рублей, что на 9,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом торговля продовольствием выросла на 2,6%, непродовольственными — упала на 15,8%.