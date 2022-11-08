Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах. У ресторанов рост оборотов замедлился вдвое

В сентябре 2022 года жители Петербурга потратили в магазинах 157,6 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,9% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом стало известно 8 ноября из отчета Петростата.
Продажи продуктов питания выросли на 3,7%, до 58,6 млрд рублей, а реализация непродовольственных товаров просела на 27,4%, до 99 млрд рублей.
Оборот розничной торговли за девять месяцев 2022 года составил 1,46 трлн рублей, что на 9,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом торговля продовольствием выросла на 2,6%, непродовольственными — упала на 15,8%.
Оборот общественного питания в сентябре вырос по сравнению с прошлым годом на 2,5%, до 13,8 млрд рублей. Это самые низкие темпы роста в 2022 году, за исключением марта. В январе — сентябре 2022 года петербуржцы и гости города потратили в ресторанах, барах и кафе 109,1 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.