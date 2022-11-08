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    «Плывём». Огромная лужа растеклась на Долгоозёрной улице

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    Улица в Приморском районе превратилась в хорошее место для съёмок бюджетных фильмов. На скорости машины эффектно пробираются «по волнам», водные брызги видны даже издалека.

    читатель «Фонтанки»

    Про лужу на Долгоозёрной улице 8 ноября рассказала читательница «Фонтанки». Видеозапись она сопроводила лаконичным «плывём». Судя по кадрам, там уже работает аварийная служба.

    В пресс-службе ГУП «Водоканал» сообщили, что магистраль водоснабжения была повреждена во время прокладки тепловых сетей сторонней организацией. На данный момент вытекание уже локализовано.

    «Бригада ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при помощи специализированной техники занимается отводом воды с проезжей части. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — добавили там.

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