«Плывём». Огромная лужа растеклась на Долгоозёрной улице

Улица в Приморском районе превратилась в хорошее место для съёмок бюджетных фильмов. На скорости машины эффектно пробираются «по волнам», водные брызги видны даже издалека.

Про лужу на Долгоозёрной улице 8 ноября рассказала читательница «Фонтанки». Видеозапись она сопроводила лаконичным «плывём». Судя по кадрам, там уже работает аварийная служба.



В пресс-службе ГУП «Водоканал» сообщили, что магистраль водоснабжения была повреждена во время прокладки тепловых сетей сторонней организацией. На данный момент вытекание уже локализовано.