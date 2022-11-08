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    Автобус опрокинулся в кювет под Новосибирском. Погибла 7-летняя девочка

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    Пассажирский автобус попал в серьёзную аварию под Новосибирском. Предварительно, от полученных травм на месте скончалась семилетняя девочка. Об этом 8 ноября сообщает МВД Медиа.

    Водитель транспортного средства — 40-летний мужчина. Сегодня вечером он следовал по маршруту Татарск — Рождественка и съехал в правый кювет, что привело к опрокидыванию. Установлено, что он не был пьян.

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    Всего в салоне находились 14 пассажиров. Известно о пяти пострадавших — их госпитализировали. Характер травм уточняется.

    NGS.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщает, что водитель, по его словам, не справился с управлением из-за гололёда. В отношении перевозчика ведётся проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности.

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