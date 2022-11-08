Автобус опрокинулся в кювет под Новосибирском. Погибла 7-летняя девочка

Пассажирский автобус попал в серьёзную аварию под Новосибирском. Предварительно, от полученных травм на месте скончалась семилетняя девочка. Об этом 8 ноября сообщает МВД Медиа.



Водитель транспортного средства — 40-летний мужчина. Сегодня вечером он следовал по маршруту Татарск — Рождественка и съехал в правый кювет, что привело к опрокидыванию. Установлено, что он не был пьян.