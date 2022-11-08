Госдума приняла закон, который позволит банкам узнавать от налоговиков о смерти клиентов

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который даёт банкам право получать от налоговых органов информацию о снятии с учёта физических лиц в связи с их смертью. На данный момент эти сведения являются налоговой тайной. Изменения в сведениях о стадиях рассмотрения закона появились 8 ноября на портале СОЗД.



Законопроект был внесён в мае, его авторы — глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

