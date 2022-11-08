Госдума приняла закон, который позволит банкам узнавать от налоговиков о смерти клиентов

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, который даёт банкам право получать от налоговых органов информацию о снятии с учёта физических лиц в связи с их смертью. На данный момент эти сведения являются налоговой тайной. Изменения в сведениях о стадиях рассмотрения закона появились 8 ноября на портале СОЗД.
Законопроект был внесён в мае, его авторы — глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта позволит снизить риск противоправных действий со средствами умерших клиентов: срок получения банками информации об их смерти будет сокращён, и они смогут приостанавливать операции по их счетам.
Сейчас к налоговой тайне относятся любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органами государственного внебюджетного фонда и таможенным органом. Между тем банки узнают о смерти клиентов при выборочном направлении сведений от налоговиков, обращении наследников, нотариусов или при задолженности по кредитам.
После принятия закона потребуется доработка программного обеспечения автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3».