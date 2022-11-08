В Пушкинском районе Санкт-Петербурга появился новый детский сад на 240 детей. Объект ввели в эксплуатацию досрочно — на полтора года раньше срока. Как сообщают в СК «Терминал-Ресурс», построившей садик на собственные средства, он рассчитан на 11 групп детей.
Внутри помимо групповых помещений — залы для музыкальных занятий и физультуры, медицинский и пищевой блоки, бассейн. На улице у садика для детей разных возрастов создали несколько крытых игровых площадок. Сейчас администрация Пушкинского района занимается оснащением садика, осталось установить мебель и необходимое оборудование.
Планируется, что садик около ЖК «Образцовые кварталы» примет воспитанников в начале 2023 года. Всего на территории проекта КОТ«На Царскосельских холмах» предусмотрено 12 детских садов и пять школ.