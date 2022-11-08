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    Как обедает лось. Послушайте перед сном аппетитное хрумканье

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    Лосиные обеды показывают 8 ноября в своих соцсетях Нижне-Свирский государственный заповедник и заповедник «Костомукшский». Послушайте, как аппетитно чем-то хрумкает карельская лосиха.

    Лоси — травоядные животные. Основу их рациона составляют мхи, лишайники, древесно-кустарниковая и травянистая растительность.

    «Очень часто мы слышим один и тот же вопрос от любознательных посетителей: «А как медведь наедается ягодами? Ведь он такой большой!». Удивительно, что никто не задаёт подобные вопросы про лосей! А ведь лоси по своей массе превосходят бурых медведей, несмотря на то, что питаются исключительно растительной пищей», — отмечают в заповеднике.

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