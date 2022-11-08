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    Зимбабве и Россия изучают возможность облегчения визового режима

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    Россия и Зимбабве прорабатывают возможности расширения сотрудничества и углубления связей между странами в экономике, сельском хозяйстве и образовании. Касается это и визового режима. Об этом 8 ноября заявила глава минобороны африканской страны Оппа Мучингури-Кашири на конференции в Москве.

    «Мы хотим подчеркнуть важность наших отношений, в том числе соглашений, применяемых к туризму. Например, изменения категории визового режима, изменения с категории С до категории B, что было сделано в рамках нашей страны для того, чтобы привлечь российских бизнесменов», — сообщила она (цитата по РБК).

    Сейчас, согласно законодательству Зимбабве, россиянин может получить разовую въездную визу в пункте пересечения границы, уплатив сбор в размере 30 долларов США. Срок пребывания в стране ограничивается 30 днями, при необходимости он может быть продлен до 90 дней. А виза категории В выдается на три года.

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