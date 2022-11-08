Зимбабве и Россия изучают возможность облегчения визового режима

Россия и Зимбабве прорабатывают возможности расширения сотрудничества и углубления связей между странами в экономике, сельском хозяйстве и образовании. Касается это и визового режима. Об этом 8 ноября заявила глава минобороны африканской страны Оппа Мучингури-Кашири на конференции в Москве.



«Мы хотим подчеркнуть важность наших отношений, в том числе соглашений, применяемых к туризму. Например, изменения категории визового режима, изменения с категории С до категории B, что было сделано в рамках нашей страны для того, чтобы привлечь российских бизнесменов», — сообщила она (цитата по РБК).

